أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"

الكلى من أهم أعضاء الجسم، حيث تقوم بتنقية الدم وتنظيم السوائل والأملاح والتخلص من السموم.

ومع الانتشار الواسع لاستخدام الأعشاب، يغفل كثيرون أن بعضها قد يكون مفيد للكلى، بينما يشكل الآخر خطرا حقيقيا خاصة عند الإفراط أو الاستخدام الخاطئ.

وفيما يلي، نرصد لكم الأعشاب المسموح بها والممنوعة للحفاظ على صحة الكلى، وفقا لما كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

أعشاب تدعم صحة الكلى

البقدونس

يعرف بخصائصه المدرة للبول، لذا فهو يساعد على تقليل احتباس السوائل، لكن يجب استخدامه بكميات معتدلة ولمدة قصيرة.

الزنجبيل

يسهم في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، ما يدعم وظائف الجسم بشكل عام ومنها الكلى.

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على الوقاية من الالتهاب ودعم صحة الكلى.

الهندباء البرية

من الأعشاب التي تعد مدرة للبول، مما يسهم في التخلص من السوائل الزائدة.

الكركديه

يسهم في تحسين ضغط الدم، وهو عامل مهم للحفاظ على صحة الكلى.

الأعشاب التي تضر الكلى

العرقسوس

يرفع ضغط الدم ويسبب احتباس الصوديوم، ما يشكل خطرا مباشرا على الكلى.

الألوفيرا (الصبار)

يسبب اضطرابات في الأملاح ووظائف الكلى عند الاستخدام المتكرر.

ذيل الحصان

يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم، ما يسبب إجهادا كلويا شديدا.

الأعشاب التي تحتوي على حمض الأرستولوشيك

الإستخدام المزمن لها يسبب الفشل الكلوي.

السنامكي

الإفراط في استخدامها يؤدي إلى الجفاف واضطراب الأملاح، ما يزيد العبء على الكلى.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

مرضى الكلى

مرضى الضغط والسكري

كبار السن

الأشخاص الذين يتناولون أدوية مدرة البول أو أدوية ضغط

يجب على هؤلاء استشارة الطبيب المختص قبل استخدام الأعشاب.

