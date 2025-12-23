شارع ضيق في منطقة إمبابة القديمة شمال الجيزة، تحول إلى شاهد على واحدة من أكثر المآسي قسوة. صوت انهيار مكتوم مزق الصمت، قبل أن يعلو صراخ مكتوم من تحت الركام، صراخ أم وأطفالها الأربعة، محاصرين بين الحياة والموت.

عقار سكني قديم انهار بالكامل، ليبتلع أسرة كاملة. أم حاولت في لحظاتها الأخيرة أن تحتضن أبناءها، وأربعة أطفال لم يفهموا لماذا تحولت جدران بيتهم إلى قبر مغلق.

مع وصول قوات الحماية المدنية، لم يكن المشهد عاديًا. الركام كان كثيفًا، والمكان شديد الضيق، لكن ما أوقف الجميع هو الأصوات أصوات استغاثة واضحة، تؤكد أن تحت الأنقاض ما زال هناك أحياء.

رجال الإنقاذ لم يتراجعوا، بأيديهم، وبمعدات بدائية، بدأ سباق مع الزمن.

في الواحدة ظهرًا، وبعد ساعات من العمل المضني، نجح رجال الحماية المدنية في الوصول إلى موقع الأسرة.

فتحة صغيرة شُقت وسط الخرسانة، ومن خلالها وصلت المياه إلى الضحايا في لحظة أمل نادرة وسط الدمار، لحظة تشبث فيها الجميع بفكرة أن النجاة ما زالت ممكنة لكن الأمل لم يصمد طويلًا

مع استمرار عمليات رفع الأنقاض، خفتت الأصوات، وتحول الصمت إلى نذير كارثة. وعندما نجحت فرق الإنقاذ في الوصول إليهم بالكامل، خرجوا، لا على نقالات إسعاف، بل داخل أكياس الموتى. الأم وأطفالها الأربعة، في مشهد مهيب هز قلوب كل من شاهده.

محافظ الجيزة انتقل على الفور إلى موقع الحادث، لمتابعة جهود رفع الأنقاض ومعاينة أعمال الإنقاذ.

المهندس عادل النجار شدد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة، خاصة مع ضيق موقع العقار المنهار، والذي حال دون دخول المعدات الثقيلة، ما استدعى الاعتماد على العمل اليدوي حفاظًا على أرواح رجال الإنقاذ والمواطنين.

الشرطة فرضت طوقا أمنيًا مع إخلاء العقارات المجاورة، وقطع المرافق الأساسية، فيما واصلت فرق الحماية المدنية تمشيط الموقع تحسبًا لوجود ضحايا آخرين.

مأساة إمبابة أعادت فتح جراح الأسئلة القديمة، كم بيتًا آخر ينتظر دوره؟ وكم أمًّا ستدفع ثمن الإهمال؟.