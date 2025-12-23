نشرت الفنانة هايدي خالد صورًا جديدة من رحلتها في أبو ظبي وذلك عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

كشفت هايدي موسى عن وجودها داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، وظهرت مرتدية الحجاب وإطلالة محتشمة، كما ظهرت وهي تستمتع بوقتها مع إحدى صديقاتها بأحد المولات.

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفلت هايدي خالد بزواجها من المخرج هادي الباجوري نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

نشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر أعمال هايدي خالد الفنية

عرض للفنانة هايدي خالد مؤخرا فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال أربع قصص حب متنوعة. في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة، مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

