في يوم 10 أكتوبر عام 2010، كانت بداية قهر جيل منتخب مصر الذهبي، بقيادة حسن شحاتة، عندما تعرض الفراعنة لهزيمة قاسية من النيجر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012.

منتخب مصر كان مهيمنًا على القارة السمراء، بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، لكنهم افتتحوا تصفيات نسخة 2012 بتعادل مع سيراليون، على استاد القاهرة، فذهبوا إلى النيجر بحثًا عن الفوز، لكن لم تسر الأمور مثلما أرادوا، وكان في انتظارهم "معزة" وبداية لعنة حلّت على الفراعنة، ما زالوا يبحثون عن حلٍّ لها حتى الآن.

في صباح يوم 7 أكتوبر 2010، هبطت طائرة منتخب مصر إلى أرض النجير، وكان في انتظارهم وفدا رسميا من السفارة المصرية و"معزة".

وقال معتصم سالم، منتخب مصر آنذاك، في تصريحات إذاعية عن تلك الواقعة: "كان فى استقبالنا "رجل لابس جلابية بألوان غريبة"، ويتبادل الإشارات مع "معزة" التي كانت تتجه بالنظر للاعبين التي يشار لها بهم، هذا الرجل كان يشير "للمعزة" على تريكة ومتعب وبعض نجوم الفريق، الحضري رفض الخروج من المطار في ظل تواجد هذا الرجل، "وطلع يجري" على حافلة الفريق عقب خروجه من المطار خوفًا من هذا الرجل المريب".

وبعد 3 أيام من تلك الواقعة، جاء الموعد المرتقب للمباراة، ومع نزول لاعبي منتخب مصر إلى أرض الملعب، ظهر هذا الرجل من جديد ممسكا بـ"المعزة" ويرتدي ملابس غريبة، وفي الدقيقة 34 من اللقاء، سجل موسى مازو أول هدف مسيرته الدولية مع النيجر، وهو هدف الفوز، الذي تسبب في المتاعب فيما بعد للفراعنة.

وفقدت منتخب مصر 5 نقاط في الجولتين التاليتين، ليضيع آمال الفراعنة في الحفاظ على اللقب، بتوديع التصفيات، لينتهي بعدها حقبة الجيل الذهبي، بقيادة حسن شحاتة الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعدها.

ومن وقتها حلت لعنة "المعزة" على الفراعنة، فودع المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015، بالهزيمة من السنغال، وفي نسخة 2017 عاد الفراعنة من جديد إلى البطولة، لكنهم خسروا النهائي بالهزيمة من الكاميرون 2-1، وفي نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16.

وفي نسخة 2022، خسر منتخب مصر النهائي من جديد بالهزيمة من منتخب السنغال بركلات الترجيح، وفي نسخة 2023، ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وحاليا في نسخة 2025 بالمغرب، ما زال الفراعنة يبحثون عن حل اللعنة التي حلت بهم، لاستعادة أمجاد الجيل الذهبي.

