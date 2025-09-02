"ينعش قلبك".. 5 فوائد لشرب عصير البنجر قبل النوم

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر عصير البنجر أو الشمندر من المشروبات القوية التي تحمل فوائد صحية مذهلة، خاصة عند تناوله قبل النوم، يحتوي على مركبات فريدة تعمل على تحسين العديد من وظائف الجسم.

وفيما يلي أبرز 5 فوائد لتناول عصير البنجر قبل النوم، وفقًا لموقع Healthline:

يحسّن جودة النوم

البنجر غني بالكربوهيدرات التي تساعد على رفع مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم النوم والمزاج، لذلك يمكن أن يساعد تناول عصير البنجر في تعزيز شعور الجسم بالراحة والاسترخاء، ما يساهم في نوم أفضل وأعمق.

يساهم في خفض ضغط الدم

يحتوي البنجر على نسبة عالية من مركبات النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، يعمل هذا الأكسيد على توسيع الأوعية الدموية واسترخاء العضلات، مما يسهّل تدفق الدم ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وهذه الفائدة تجعل عصير البنجر خيارًا مثاليًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

بفضل تأثيره على الأوعية الدموية، يساعد عصير البنجر في تحسين الدورة الدموية بشكل عام، هذا لا يقلل فقط من ضغط الدم، بل يساهم أيضًا في الحد من تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يزيد من النشاط والطاقة

على الرغم من أن شربه قبل النوم يبدو غريبًا، إلا أن عصير البنجر يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها للقيام بوظائفه الحيوية بشكل فعال أثناء الراحة، كما أنه يساهم في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

يساعد على تنقية الجسم

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات تساعد على تنقية الدم وتخليص الجسم من السموم، وهذا يساعد على دعم صحة الكبد والكلى، ما يجعل الجسم يعمل بكفاءة أكبر.