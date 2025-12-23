فيديو هدف منتخب تونس الثاني في مرمى أوغندا من كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
نجح منتخب تونس في تسجيل الهدف الثاني في مرمى نظيره الأوغندي عن طريق التونسي محمد إلياس في الدقيقة 40 من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب تونس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.
وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخب تونس كلا من المنتخبات: نيجيريا، تنزانيا، أوغندا.
