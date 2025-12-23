مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

فيديو هدف منتخب تونس الثاني في مرمى أوغندا من كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

11:10 م 23/12/2025
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (3)

نجح منتخب تونس في تسجيل الهدف الثاني في مرمى نظيره الأوغندي عن طريق التونسي محمد إلياس في الدقيقة 40 من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب تونس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخب تونس كلا من المنتخبات: نيجيريا، تنزانيا، أوغندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية منتخب أوغندا مباراة منتخب تونس وأوغندا

