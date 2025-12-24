كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي، وهو ما انعكس على التقارير والمراجعات الدورية للصندوق.

وأشار معيط إلى أن تحسن معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي كانا الركيزتين الأساسيتين وراء نيل الثقة الدولية.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعثة صندوق النقد الدولي وافقت على المراجعتين الخامسة والسادسة نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية العامة، موضحاً أن المراجعة الرابعة كان قد تم اعتمادها بنجاح في مارس الماضي.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أن الجدول الزمني يشهد استمراراً لعمليات التقييم، حيث من المقرر إجراء المراجعتين السابعة والثامنة خلال عام 2026، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج مستهدفة.

وذكر معيط أن صندوق النقد الدولي، أشاد بشكل صريح في بيانه الأخير بالنمو الإيجابي الذي حققته الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الأرقام الميدانية تؤكد انخفاض حجم الديون بالتزامن مع اقتراب معدل النمو الاقتصادي من حاجز الـ 5%، وهو مؤشر قوي على فاعلية السياسات المالية المتبعة.