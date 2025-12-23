منتخب السنغال يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

خطف الدولي المصري عمر مرموش، الأنظار اليه بشدة في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحصد مرموش جائزة رجل المباراة، بعدما تمكن من تسجيل هدف العودة لمنتخب مصر، ليقوم بعدها جمهور مانشستر سيتي بابداء غضبه من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لعدم اشراكه أساسيا مع مانشستر سيتي.

وطالب العديد من جمهور السيتي بمنح مرموش الفرصة وعدم التفكير في بيعه ورحيله عن الفريق، ونعرض ماقاله جمهور السيتي عقب المباراة كالتالي.

ماذا قال جمهور مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

كتب مشجع:" لدينا أفضل مهاجم في العالم ومع ذلك لا نستغل موهبة مرموش بالشكل الأفضل، بيب جوارديولا يفسد الأمور".

كما كتب أحد المشجعين:" سيكون مرموش لاعبا أساسيا بمجرد عودته للدوري الإنجليزي".

بينما قال آخر :" مرموش ليس للبيع أو الإعارة".

وحذر آخر:" سيرتكب مانشستر سيتي خطأ فادحا اذا أعار أو باع مرموش".

وقال مشجع :" مرموش حقق بالفعل إنجازا مع مانشستر ييتي ، ولولاه ما كنا ذهبنا لدوري أبطال أوروبا".

وعبر مشجع عن حزنه لعدم مشاهدة مباراة مصر وقال:" أكره أنني لم أتمكن من مشاهدة مباراة مرموش بالأمس".

واختتم مشجع:" هذا ما يحدث عندما تمنح مرموش الحرية في الملعب، انه قناص".