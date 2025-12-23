احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

الجفاف من الحالات الشائعة التي تؤثر على أداء الجسم ووظائفه الحيوية، ويحدث نتيجة فقدان كمية كبيرة من السوائل بسبب الحرارة المرتفعة، ممارسة الرياضة، أو عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا.

علامات الجفاف التي يجب الانتباه لها

وبحسب موقع Healthline، فإن الجفاف يمكن أن ينذر به الجسم من خلال عدة علامات، منها:

1- الإرهاق والتعب

يقلل الجفاف قدرة الجسم على أداء وظائفه الطبيعية، مما يسبب التعب وضعف التركيز.

2-قلة التبول أو تغير لونه

انخفاض عدد مرات التبول أو تحول لونه إلى الغامق مؤشر على احتفاظ الجسم بالسوائل.

3- العطش الشديد

أكثر العلامات وضوحا للجفاف، إذ يرسل الجسم إشارة مباشرة لتناول السوائل.

4-الدوخة والصداع

نقص السوائل قد يخفض ضغط الدم أحيانا، مسببا شعورا بالدوار والصداع المتكرر.

5- جفاف الفم والشفتين

يشير إلى حاجة الأغشية المخاطية للترطيب المستمر.

6- جفاف الجلد وفقدان مرونته

يصبح الجلد جافا وأقل مرونة، وقد تظهر تشققات صغيرة أو ملمس خشن.

7- زيادة ضربات القلب

يحاول الجسم تعويض نقص السوائل بزيادة معدل ضربات القلب لتوزيع الدم على الأعضاء الحيوية، وهو مؤشر على الجفاف الشديد.

نصائح للوقاية

- تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات.

- مراقبة علامات الجفاف المبكرة واتخاذ الإجراءات السريعة لتعويض السوائل.

- شرب كميات كافية من الماء يوميا، خصوصا عند التعرض للحرارة أو ممارسة الرياضة.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها