استقر الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة سامي الطرابلسي، على تشكيل منتخب بلاده الرسمي، لمواجهة أوغندا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025.

ويغيب محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي وسيف الجزيري مهاجم الزمالك، عن التشكيل الأساسي لنسور قرطاج في المباراة، حيث فضل الطرابلسي بقائهما على مقاعد البدلاء.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "أوغندا، نيجيريا وتنزانيا".

