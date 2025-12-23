

كتب- محمود الشوربجي:

أخلى رجال الحماية المدنية، عقار بداخله 6 أسر بعدما سقط سقف مطبخ وحمام من الطابق السادس إلى الطابق الخامس داخل عقار سكني في منطقة الزاوية الحمراء.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بسقوط جزء من حمام منزل في الزاوية الحمراء وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين سقوط جزء من سقف مطبخ وحمام على مساحه ۳۳ مترًا بالطابق السادس على الطابق الخامس وذلك بعقار مكون من أرضي و ٥ طوابق، وتم إخلاء السكان من العقار بمعرفه الحماية المدنيه بإجمالي عدد 6 أسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إقرأ أيضًا:

أسماء ضحايا عقار إمبابة المنكوب





الجنايات تؤيد إعدام "لص بولاق": قتل جارته وسرق فلوسها





"إتولد وانا في السجن".. فتحي الأبيض بقضية المخدرات الكبرى: أول مرة أحضن ابني



