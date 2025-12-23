إعلان

تسكنه 6 أسر.. إخلاء عقار بعد انهيار جزئي لسقف مطبخ وحمام في الزاوية الحمراء

كتب : محمود الشوربجي

11:56 م 23/12/2025

انهيار جزئي لعقار - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- محمود الشوربجي:
أخلى رجال الحماية المدنية، عقار بداخله 6 أسر بعدما سقط سقف مطبخ وحمام من الطابق السادس إلى الطابق الخامس داخل عقار سكني في منطقة الزاوية الحمراء.
وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بسقوط جزء من حمام منزل في الزاوية الحمراء وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.
بالانتقال والفحص تبين سقوط جزء من سقف مطبخ وحمام على مساحه ۳۳ مترًا بالطابق السادس على الطابق الخامس وذلك بعقار مكون من أرضي و ٥ طوابق، وتم إخلاء السكان من العقار بمعرفه الحماية المدنيه بإجمالي عدد 6 أسر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إقرأ أيضًا:
أسماء ضحايا عقار إمبابة المنكوب

الجنايات تؤيد إعدام "لص بولاق": قتل جارته وسرق فلوسها

"إتولد وانا في السجن".. فتحي الأبيض بقضية المخدرات الكبرى: أول مرة أحضن ابني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجال الحماية المدنية الزاوية الحمراء سيارات الإنقاذ إخلاء عقار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان