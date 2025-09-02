"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التقلبات المزاجية لدى النساء

كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما تُفسَّر التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء باعتبارها مجرد حالة نفسية أو رغبة في إثارة المشاكل، لكن العلم يكشف جانبًا آخر أكثر عمقًا؛ فهذه التقلبات ترتبط في الأساس بعوامل هرمونية وبيولوجية معقدة تؤثر مباشرة على كيمياء الدماغ.

ووفقًا لموقعي Medicalxpress وHealthline، نستعرض أبرز الأسباب وراء هذه التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء.

1- التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية. خلال الدورة الشهرية، تتذبذب مستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون بشكل كبير، مما يؤثر على كيمياء الدماغ ويزيد من الحساسية والتقلبات المزاجية. هذه التقلبات شائعة بشكل خاص خلال متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

2- اضطرابات الغدة الدرقية

تؤثر الغدة الدرقية على إفراز هرمونات تتحكم في عملية التمثيل الغذائي. أي خلل في وظيفتها، سواء كان قصورًا أو فرطًا في النشاط، يمكن أن يسبب تغيرات مزاجية حادة، مثل الشعور بالقلق، أو الاكتئاب، أو حتى الانفعال الشديد.

3- الإجهاد والتوتر

تُفرز أجسامنا هرمونات التوتر مثل الكورتيزول عند التعرض لضغط نفسي، بينما المستويات المرتفعة من الكورتيزول تؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالضيق، أو العصبية، أو الإرهاق الذي ينعكس على المزاج بشكل مباشر.

4- التغذية غير السليمة

نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات B، والحديد، والمغنيسيوم يمكن أن يؤثر على وظائف المخ والحالة النفسية. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، على سبيل المثال، يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، مما يزيد من التقلبات المزاجية.

5- قلة النوم

الحصول على قسط غير كافٍ من النوم يعطل عمل الدماغ ويؤثر على القدرة على التحكم في العواطف، قلة النوم تجعل المرأة أكثر عرضة للعصبية، وصعوبة التركيز، والانفعال لأتفه الأسباب.