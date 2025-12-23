أثار أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكان شوبير كتب منذ قليل عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "إن شاء الله مصطفى"، مما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، وتم تفسرها بأنه يقصد مشاركة نجله مصطفى في المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا مع الفراعنة.

وحرص شوبير بعد ذلك على توضيح الهدف من هذا المنشور، حيث كتب عبر حسابه على "X": "عذرا كنت بكتب إن شاء الله مصطفي محمد جاهز لمباراة جنوب أفريقيا، مكملتش التويتة فظهرت إن شاء الله مصطفي، لذا لزم التوضيح منعا للاجتهادات".

وكان طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إصابة مصطفى محمد بكدمة في الكاحل، خلال مشاركته في مباراة زيمبابوي أمس بأمم أفريقيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

