وزير التعليم يكشف مفاجأة عن تفاعل طلاب الثانوية مع تدريس "البرمجة"

كتب : داليا الظنيني

11:04 م 23/12/2025

الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طفرة تقنية غير مسبوقة في المدارس المصرية، مشيراً إلى أن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس البرمجة بدأت تؤتي ثمارها بمعدلات تفاعل تخطت كافة التوقعات.

وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، إن الوزارة اختارت بعناية منصة "كيريو" اليابانية لتدريس البرمجة بعد دراسة معمقة أثبتت أنها الأفضل عالمياً، حيث يدرس عليها 12 مليون طالب في اليابان، مؤكداً أنه تمت تعريب مناهج المنصة بالكامل لتيسير استيعاب الطلاب المصريين لها.

وكشف عبد اللطيف عن إحصائيات مذهلة تعكس وعي الجيل الجديد، مضيفاً: "كان طموحنا أن يتفاعل 100 ألف طالب مع المنصة، لكننا فوجئنا بتسجيل 778 ألف طالب من أصل 830 ألفاً بالصف الأول الثانوي، والأهم أن قرابة 400 ألف طالب أتموا بالفعل مراحل (الترم الأول) بنجاح باهر".

وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يعني أن خريج التعليم الحكومي المصري سيصبح قادراً على كتابة الأكواد وإنشاء المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لافتاً إلى أنه لمس خلال جولاته في القرى والمناطق النائية حماساً منقطع النظير من الطلاب تجاه هذه المادة الواعدة.

أشار الوزير إلى أن الطلاب الذين ينهون دراستهم عبر المنصة سيتاح لهم خوض اختبار "توفاس" (TOFAS)، وهو نظام تقييم ياباني عالمي.

وأضاف الوزير أن الناجحين في هذا الاختبار سيحصلون على شهادات معتمدة من جامعة "هيروشيما" الحكومية باليابان، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للتخصص المهني والحصول على فرص عمل بنظام "الأونلاين" في السوق الدولية وهم لا يزالون في مقتبل العمر.

محمد عبد اللطيف تدريس البرمجة الثانوية العامة طلاب الثانوية

