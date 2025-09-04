5 علامات مبكرة تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

التهاب البنكرياس يحدث بشكل مفاجئ ومؤقت وقد يسبب الشعور بالألم الشديد، وبمرور الوقت قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس.

ألم أعلى البطن

غالبا ما تسبب مشكلات البنكرياس ألم في الجزء العلوي من البطن، وقد يمتد إلى الظهر.

وفي حالة سرطان البنكرياس، قد تسبب الأورام التي تضغط على الأعصاب أو الأعضاء المجاورة ألماً خفيفاً أو مستمراً، يخف أحياناً عند الانحناء إلى الأمام.

أما في حالة التهاب البنكرياس الحاد، فيكون الألم شديدا ومفاجئا، وغالبا ما يزداد سوءاً بعد تناول الطعام، وقد ينتشر عبر الصدر أو الظهر.

اليرقان

يشمل ذلك تغيرات لون الجلد أو البول أو البراز، ويعد اصفرار الجلد أو العينين، المعروف باليرقان، علامةً تحذيريةً رئيسيةً لسرطان البنكرياس عندما يسد الورم القناة الصفراوية.

وغالباً ما يصاحب هذه التغيرات بول داكن، وبراز شاحب أو دهني، وحكة جلدية.

وبالرغم من أن اليرقان أقل شيوعاً في التهاب البنكرياس، إلا أنه قد يظهر إذا عطّل الالتهاب تدفق الصفراء.

فقدان الوزن غير المبرر

يُعدّ فقدان الوزن غير المقصود وقلة الشهية من السمات الشائعة لحالتي التهاب وسرطان البنكرياس.

وفي سرطان البنكرياس، قد يحدث فقدان الوزن بسبب سوء الهضم أو تغيرات في التمثيل الغذائي.

وقد يسبب التهاب البنكرياس صعوبات مماثلة في تناول الطعام بسبب الألم والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي. تستدعي هذه الأعراض عنايةً طبيةً فوريةً، خاصةً عندما تستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

مشكلات الهضم

يشمل ذلك: الغثيان، والانتفاخ، أو الإسهال الدهني، وصعوبة الهضم، بما في ذلك القيء.

وعادةً في مشاكل البنكرياس المبكرة قد تضغط الأورام على المعدة أو تُعيق إفراز الإنزيمات، بينما يسبب التهاب البنكرياس التهاباً مباشراً في الأمعاء.

ويشير الإسهال الدهني إلى سوء هضم الدهون المرتبط بكلتا الحالتين.

السكري المتفاقم النوع الثالث

يمكن أن يشير ظهور مرض السكري المفاجئ، أو التغير الملحوظ في ضبط سكر الدم، إلى مشكلة في البنكرياس.

وينطبق هذا بشكل خاص على الأفراد من تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والذين يُصابون بالسكري دون سبب واضح.

في التهاب البنكرياس المزمن، يلحق الالتهاب طويل الأمد الضرر بالخلايا المنتجة للإنسولين، مما يؤدي إلى نوع محدد من السكري يُعرف باسم النوع 3.

اقرأ أيضا:

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التقلبات المزاجية لدى النساء

"ينعش قلبك".. 5 فوائد لشرب عصير البنجر قبل النوم



"تلتهم اللحم الحي".. تفاصيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية في أميركا

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)