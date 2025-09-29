مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا

الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية شعبية حول العالم، نظرا لاحتوائه على مركبات طبيعية تعزز الصحة، لمت هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب منه يوميا؟

فقدان الوزن

الشاي الأخضر مشروبا فعالا في إنقاص الوزن وحرق الدهون، بفضل مركب الكاتيكين الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن الجهاز الهضمي، كما يعمل على زيادة معدل الأيض بسرعة، ما يساعد في تقليل الدهون الضارة في منطقة البطن، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في وزن الجسم وحجم الخصر، وفقا لموقع "health".

تحسين وظائف الدماغ

يحتوي على الكافيين والأحماض الأمينية مثل L-theanine التي تقلل من القلق وتزيد من إفراز الدوبامين والموجات ألفا في الدماغ، كما يحمي الكاتيكين خلايا الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة، يسهم تناوله في تقليل الالتهابات ويحمي الجسم من أنواع متعددة من السرطان، منها سرطانات الفم والكلى والمعدة والثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا.

خفض نسبة السكر في الدم

يساعد أيضا مرضى السكري من النوع الثاني على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مشروبا طبيعيا فعالا للوقاية ودعم السيطرة على مرض السكري.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

يحتوي على الكاتيكين الذي يسهم في تقليل نمو البكتيريا الفموية، ما يحمي الأسنان من التسوس ويقلل من خطر العدوى.

