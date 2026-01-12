كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

كتب- هاني صابر:

تصدر الفنانان بيومي فؤاد ومحمد سلام تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد اعتذار بيومي لـ سلام، عما بدر من الأول من تصريحات تجاه الثاني في وقت سابق.



وتفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أكيد فيه سبب عشان يقول كده دلوقتي، أخيرا احترمتك.. الاعتذار من شيم الرجال، طالما اتأسف يا جماعة يُحترم وعفى الله عما سلف، ربنا يصلح ما بينهم يا رب كل الناس بتخطئ عادى وهو بدأ بالتسامح، موقف محترم".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "ما أعرفه أن سلام منذ فيديو اعتذاره عن المسرحية لم يخرج للإعلام ولم يصرح بأي كلمة بخصوص هذا الخلاف، وشوف بيومي كم مرة خرج للمزايدة وكان من الأولى أن يصمت، لكن ما دام انه اعتذر فالموضوع يبقى بينهما" ، "ربنا يصلح الحال" ، "اللي بيعتذر كبير" ، "مبادرة تحترم جدا" ، "كلام محترم وربنا يصلح حال الجميع" ، "بسبب اللي عملته محمد سلام قعد سنتين من غير شغل" ، "خلاص يا سلام المسامح كريم والصلح خير.. بيومي فؤاد رجع اعتذر بشكل رسمي وبيقولك..أنا آسف".

واعتذر الفنان بيومي فؤاد للفنان محمد سلام عقب ظهوره في بودكاست "شقة التعاون" تقديم الفنان حسام داغر، مؤكدًا على احترامه الشديد له.

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى سلام باكيًا: "نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح الحال وأنا عارف معدنك، ربنا يعدي المسأله على خير وأنت تعلم مين بيومي فؤاد كويس وربنا يوفقك وتكسر الدنيا وأشوفك في كل الشغل".

وأضاف: "لو زعلان مني أو لو ضايقتك في أي حاجة بجد أنا آسف، عشان كدا الناس زعلوا مني أوي، لكن أنا أخطأت وده حق الخطأ ويمكن ربنا عمل كدا لأن احنا ماشيين في الدنيا بنغلط وبنتنمر وبنهزر وبنغضب وحاجات كتير".