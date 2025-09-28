لتعزيز صحة الأمعاء.. تجنب هذه الأطعمة

تؤثر صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير على عمل منظومة المناعة، إذ يتطور نحو 80% من الخلايا المناعية تحت تأثير ميكروبيوم الأمعاء.

كشف للدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إن الأمعاء مركز لتشكل الخلايا المناعية، حيث تتكون فيها مجموعة واسعة من الخلايا المشاركة في الاستجابة المناعية، بما في ذلك الخلايا الليمفاوية التائية والبائية، والضامة والتغصنية وغيرها.

وأوضح أن هذه الخلايا مسؤولة عن المناعة المعوية الموضعية والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، وفقا لـ "russian".

ولتقوية المناعة يجب الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات.

وينصح بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحول والمواد المضافة الصناعية والحافظة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والحارة والمالحة جدا، حيث أنها تعيق عمل الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية وتثير الأغشية المخاطية وتزيد من السمية.

وأيضا يجب أن يكون النظام الغذائي أثناء التهابات الجهاز التنفسي خفيفا وغنيا بالفيتامينات، خاصة فيتامينات C وA ومجموعة فيتامين B، إضافة إلى المعادن والبروتينات سهلة الهضم.

ويفضل تناول أطباق بسيطة، خالية من التركيبات الغذائية المعقدة والصلصات الثقيلة والتوابل، مثل اللحوم والأسماك قليلة الدهن المسلوقة أو المطهوة على البخار، والخضراوات مثل الجزر والملفوف، والعصائد، والحليب المخمر، والأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف.

كما من المفيد إضافة مرق الدجاج إلى النظام الغذائي، فهو سهل الهضم، ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويحتوي على عناصر غذائية أساسية للتعافي السريع، مثل الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن".

