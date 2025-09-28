بديل سحري لمشروبات الطاقة.. نوع خضار يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن

كشف خبير التغذية الأمريكي الدكتور بليك ليفينجوود أن الخيار يحتوي على معظم الفيتامينات والمغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم يوميا.

وتابع: "فيتامينات B1 وB2 وB3 الموجودين في الخيار قد يساعدان على إمداد الجسم بالطاقة ودعم العمليات الحيوية.

وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي يعاني الكثيرون من نقصها في نظامهم الغذائي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما إنه يعتبر حل مثالي وبديل لمشروبات الطاقة التي تضر بجسم الإنسان، حيث يزود الخيار الجسم بالألياف التي تساعد على إنقاص الوزن ومنح الشعور بالشبع، موصياً بالاعتماد عليه عند انخفاض الطاقة خلال اليوم بدلًا من المشروبات الغازية أو المنبهات: "تجاهلوا الصودا، واختاروا الخيار ببساطة".

وأوضح خبير التغذية أن الخيار يعد فاكهة من الناحية النباتية، لكنه يعامل كخضار في المطبخ.

كما أوصى بتناوله مع القشرة للاستفادة القصوى من عناصره الغذائية، مع إمكانية تقشيره حسب الرغبة، مشيراً إلى أن القيمة الغذائية تختلف حين يتم تقشيره. أما المخللات، فاعتبرها مفيدة جزئياً لكنها لا تحتفظ بكامل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخيار الطازج.

كما أن الخيار غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، وقد يساعد في الوقاية من بعض الحالات الصحية أو علاجها.

كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف القابلة للذوبان، ما يجعله خياراً مثالياً لتعزيز الترطيب والمساعدة في إنقاص الوزن.

