هذا ما يفعله تناول البلح الأصفر بالكوليسترول

يُعد البلح الأصفر من الفواكه الموسمية المفضلة في الخريف، ولا يقتصر دوره على كونه وجبة خفيفة لذيذة وغنية بالطاقة، بل له تأثير مدهش على مستويات الكوليسترول في الدم.

كيف يؤثر البلح الأصفر على الكوليسترول؟

الدكتورأحمد صلاح يقول، يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تقلل من امتصاص الدهون الضارة في الأمعاء.

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

يساهم في رفع نسبة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يحمي القلب والشرايين.

فوائد إضافية للبلح الأصفر

1- غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من تصلب الشرايين.

2- يمنح الجسم طاقة سريعة وصحية بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية.

3- يدعم صحة الجهاز الهضمي ويحسن عملية الهضم.

رغم فوائده، الإفراط في تناول البلح الأصفر قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا يُفضل تناوله باعتدال، خاصة لمرضى السكري.

وأختتم صلاح:" البلح الأصفر ليس مجرد فاكهة موسمية، بل سلاح طبيعي يحمي القلب والشرايين من أضرار الكوليسترول، شرط تناوله بكميات مناسبة"

