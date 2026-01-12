إعلان

توجيه عاجل من "الجيزة" للمواطنين خلال التقلبات الجوية

كتب : محمد أبو بكر

03:45 م 12/01/2026

توجيه عاجل من "الجيزة" للمواطنين خلال التقلبات الج

كتب- محمد أبو بكر:

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين، في ضوء موجات التغيرات والتقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد، بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية حرصًا على سلامتهم وتقليل المخاطر المحتملة.

وطالبت المحافظة، بحسب بيان لها، الاثنين، المواطنين بتثبيت جميع المعلقات والأجسام على واجهات المنازل والأسطح، ووضع أصص النباتات في أماكن آمنة، وإغلاق ورفع الشمسيات وأدوات التظليل، وفك البرجولات غير المثبتة، كما شددت على إحكام غلق النوافذ ومنع ترك الضلف المفصلية مفتوحة.

وأوضحت المحافظة، ضرورة التخلص الآمن من أي عبوات وقود أو مذيبات عضوية، وإزالة المخلفات والمواد غير المستخدمة على الأسطح والشرفات، والإبلاغ عن أي لوحات إعلانية غير مثبتة على أعمدة الإنارة أو واجهات المحال التجارية عبر الخط الساخن 114.

ودعت المحافظة، قائدي المركبات، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، للقيادة بحذر وخفض السرعات، وعدم ترك السيارات في أماكن مائلة أو ترك كسوة السيارات مثبتة أثناء نشاط الرياح، كما نصحت المارة بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة خلال العواصف الترابية.

ونبهت "الجيزة"، مرضى الحساسية الصدرية إلى عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، وارتداء الكمامات أثناء الخروج، واستخدام البخاخات والأدوية الموصوفة من الطبيب قبل الخروج، والجلوس في أماكن جيدة التهوية، وحمل أدوية الحساسية معهم، وشرب كميات كافية من المياه لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114.

محافظة الجيزة التقلبات الجوية الطقس اخبار الطقس حالة الطقس

