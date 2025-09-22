خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص وضع كوب من الماء بجانب السرير قبل النوم ليكون في متناول أيديهم عند الشعور بالعطش ليلا، ولكن لهذه العادة أضرار صحية عديدة، وفقا لما كشفه موقع "citymagazine".

الجوانب الصحية

ترك كوب ماء على المنضدة بجانب السرير يجعله أكثر عرضة للغبار والجراثيم ومسببات الحساسية المحتملة.

وقد يتراكم الغبار الموجود في غرفة النوم داخل الكوب، وتشكل الميكروبات في الجو مصدر آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، أثناء النوم يمكن أن تصل الرطوبة والبكتيريا التي نطلقها أثناء التنفس إلى سطح الماء.

وإذا ترك الكوب طوال الليل، يمكن أن يتكاثر البكتيريا فيه، مما قد يسبب التهابات مزعجة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

التلوث الكيميائي

هناك أيضا احتمال للتلوث الكيميائي، حيث أن المياه التي تبقى لفترات طويلة قد تمتص المواد الكيميائية من البيئة.

كما أن المواد المستخدمة في صناعة الأثاث وطلاء الجدران وغيرها من الأشياء في الغرفة قد تطلق مركبات عضوية متطايرة (VOCs).

وأيضا تشكل الأكواب البلاستيكية مشكلة خاصة، إذ يمكن أن تطلق مواد كيميائية مثل بيسفينول أ (BPA)، وهو مسبب معروف لاضطرابات الغدد الصماء.

طعم وجودة الماء

يفقد الماء المركب طوال الليل نضارته، كما أنه يمتص الروائح من البيئة، مما يؤثر على مذاقه.

وغالبا ما يصبح الماء القديم فاسدا، مما يعني أن طعمه يتغير بسبب تعرضه للهواء.

الجوانب الأمنية

هناك أيضا خطر انسكاب الماء أثناء النوم، وقد يلحق الماء المنسكب الضرر بالأثاث أو السجاد، أو يسبب ماس كهربائي عند ملامسته للأجهزة الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تصطدم بالزجاج عن طريق الخطأ عند استيقاظك ليلا، مما قد يؤدي إلى كسره وإصابات محتملة.

حلول بديلة

بدلا من ترك كوب من الماء بجانب السرير طوال الليل، من الأفضل استخدام زجاجات ماء بأغطية، فهي تساعد في منع الغبار والميكروبات من دخول الماء وتقلل من خطر انسكاب الماء.

ومن المهم أيضا شرب كمية كافية من الماء قبل النوم لتقليل الحاجة إلى الشرب ليلا.

