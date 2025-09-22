طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم

بعد زواجها من كريم بنزيما.. من هي لينا خضري التي خطفت الأنظار بجمالها؟

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أزال طبيب سرطان بحر صغير حى من أذن صبي يدعى "بيدرو" بعد أن شعر بشيء يتلوى في رأسه بعد رجوعه من الشاطئ في المكسيك.

قالت والدة الطفل "كيتزيا ميترا"، إن خروج القشريات من أذن ابنها أثار لديها خوف شديد.

واكتشف الأطباء أن السرطان الصغير كان يحفر في أذن الصبي، بحسب ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر الفيديو بيدرو وهو يبكي وهو يمسك بيد والدته بينما كان الطبيب يجري عملية الاستخراج بيد واحدة بينما كان يمسك رأسه في مكانه باليد الأخرى.

وبعد إخراج المخلوق الصغير، لوحظ أنه لا يزال على قيد الحياة ويتجول.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تجاربهم مع المخلوقات التي تتسلل إلى أجسادهم.

وقال أحدهم: "دخل صرصور إلى أذني ذات مرة وكنت أشعر به به عندما يتحرك وكان مؤلما ومزعجا للغاية".

وفي واقعة أخرى، في مدينة قوانغتشو الصينية احتاج رجل إلى إجراء عملية جراحية بعد أن اكتشف الأطباء أن عنكبوت حي صغير دخل إلى قناة أذنه أثناء نومه.

