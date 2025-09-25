7 أطعمة تعالج التهاب المفاصل.. وأخرى يجب تجنبها

كتبت- أسماء مرسي:

النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في السيطرة على التهاب المفاصل، وبينما تدعم بعض الأطعمة صحة المفاصل وتقلل الالتهاب، تعمل أخرى على تفاقم الأعراض.

إليك أهم الأطعمة التي يجب التركيز عليها وتلك التي عليك تجنبها، وفقا لموقع "Times of India".

أطعمة تدعم صحة المفاصل:

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، فهي غنية بأحماض أوميجا-3 التي تقلل الالتهاب وتخفف آلام المفاصل وتيبسها، خاصة لمرضى الروماتويد.

الفاصوليا

نظرا لأنها مصدر غني بالألياف والبروتين، وتساعد على خفض البروتين المرتبط بالالتهابات.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، توفر دهون صحية وأوميجا-3 ومعادن أساسية لتقوية العظام.

الفاكهة والخضراوات

التوت والفراولة يوفران مضادات أكسدة، والخضراوات الورقية مثل السبانخ تمنح فيتامين K والكالسيوم، بينما توفر الحمضيات فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين.

الزنجبيل والثوم

يحتويان على مركبات طبيعية فعالة في تخفيف آلام المفاصل بشكل طبيعي.

الحبوب الكاملة

مثل الأرز البني والشوفان، تعمل على خفض مستويات الالتهاب في الجسم.

زيت الزيتون البكر الممتاز

بسبب احتوائها على نسبة عالية من مركب "الأوليوكانثال" الذي له تأثير مشابه لبعض المسكنات.

أطعمة تسبب تفاقم الالتهاب

يجب التقليل من بعض الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهاب، ومن أبرزها: الأطعمة المقلية، والمصنعة، والسكر، واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، بالإضافة إلى الدهون المتحولة والكربوهيدرات المكررة.