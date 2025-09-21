هل يمنع واقي الشمس امتصاص فيتامين د؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في أستراليا إن الاستخدام اليومي والمنتظم للكريم الواقي من الشمس لا يؤدي إلى نقص فيتامين د عند غالبية الأشخاص.

واختبر الباحثون تأثير الكريم الواقي للشمس على 639 شخصا لم يسبق لهم استخدامه من قبل، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين لتقديمها بشكل أكثر وضوحا وفاعلية.

وأعطى الباحثون مجموعة من المشاركين واقيا شمسيا بمعامل حماية SPF50+، وطلبوا منهم وضعه يوميا على جميع أجزاء الجسم غير المغطاة بالملابس، وذلك لمدة عام كامل، خاصة عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ثلاثة أو أعلى.

وتم قياس مستوى فيتامين "د" لدى المشاركين 4 مرات، منذ بداية الدراسة، وخلال فصول السنة الـ 4، وفقا لصحيفة "إندنبدنت".

وكان نقص فيتامين "د" أكثر شيوعا لدى مجموعة واقيات الشمس مقارنة بالمجموعة الضابطة (46% مقابل 37%).

وهذه أول دراسة عالمية تختبر تأثير الاستخدام اليومي لواقي الشمس بعامل حماية 50+ على الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

لون البشرة

ونظرا لأهمية الكريم الواقي من الشمس نصح الباحثون في عرضهم للدراسة على موقع "ذا كونفيرسيشن"، بالاستمرار في استخدامه، خاصة لذوي البشرة البيضاء، إذ يُقلل استخدام واقي الشمس يومياً من خطر الإصابة بسرطان الجلد والبقع الشمسية.

وبالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لا حاجة لاستخدام واقي الشمس يومياً لأن خطر الإصابة بسرطان الجلد الناتج عن الشمس منخفض جداً.

مع ذلك، من المهم حماية البشرة عند التواجد في الهواء الطلق عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعاً.

اقرأ أيضا:

دون خلل في الكبد.. حسام موافي يكشف سببا شائعا وراء ارتفاع الصفراء في الدم"

علامات خفية في الأظافر قد تكشف إصابتك بمرض قاتل

هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الماء المثلج – مفاجأة

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة لصحة الجسم