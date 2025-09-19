هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الماء المثلج – مفاجأة

يلجأ الكثيرون إلى شرب الماء المثلج خاصة في فصل الصيف للتغلب على الحر والعطش، لكن ما لا يعرفه البعض هو تأثيره المفاجئ على شرايين القلب والدورة الدموية، وفقًا لما جاء في صحيفة، healthline.

انقباض مفاجئ للأوعية الدموية

عند شرب الماء المثلج بسرعة، تتعرض الأوعية الدموية في المريء والمعدة لانقباض مفاجئ، مما قد ينعكس بشكل مباشر على شرايين القلب ويزيد من ضغطها مؤقتًا.

زيادة عبء على القلب لدى بعض الحالات

بالنسبة للأشخاص الأصحاء لا يشكل الأمر خطورة كبيرة، لكنه قد يمثل عبئًا إضافيًا على القلب بالنسبة لمرضى الذبحة الصدرية أو من يعانون من ضعف في الشرايين التاجية.

تأثير على الهضم

الماء شديد البرودة يبطئ من عملية الهضم، إذ يضطر الجسم إلى بذل جهد أكبر لمعادلة درجة حرارته الداخلية، ما قد يسبب شعورًا بالانتفاخ أو تقلصات معدية.

الفوائد عند الاعتدال

رغم هذه التحذيرات، فإن شرب الماء البارد بدرجة معتدلة يساعد على ترطيب الجسم سريعًا، ويخفض حرارة الجسم في الأجواء الحارة، مما يجعله خيارًا منعشًا وآمنًا عند تناوله بشكل معتدل.

نصيحة الأطباء

يوصي الأطباء بتجنب الإفراط في شرب الماء المثلج دفعة واحدة، خاصة بعد التمارين الرياضية أو عند الشعور بحر شديد، والاكتفاء بماء فاتر أو بارد بدرجة طبيعية لتفادي أي انقباض حاد في الشرايين.

