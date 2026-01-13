الفلفل الحلو من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارا ممتازا لتعزيز الصحة العامة، لكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناوله؟

دعم صحة العين

وفقا لموقع "health"، يحتوي الفلفل الحلو على الوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات الضرورية لصحة العين، تناول هذه المركبات يمكن أن يزيد كثافة صبغة البقعة الصفراء ويحسن الإبصار، كما يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد أبرز أسباب ضعف البصر عند كبار السن.

الوقاية من فقر الدم

غني أيضا بالحديد وبعض العناصر الغذائية التي تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يمكن أن يساعد على الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهذا يعزز قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ويحافظ على مستويات الطاقة والنشاط.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين أ، فيتامين ج، وبيتا كاروتين، وهي مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من الإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأمراض الالتهابية، مثل أمراض القلب والسرطان والاضطرابات العصبية.

تقليل الالتهاب

تؤدي المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة به دروا مهما في خفض الالتهابات وتخفيف أعراض بعض الحالات المزمنة، مثل التهاب المفاصل.

