أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء سيشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة مقارنةً بيوم الاثنين، مشيرةً إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن فرص هطول الأمطار في محافظة القاهرة ستكون أقل مقارنة بالمحافظات الساحلية، موضحةً أن بداية الاستقرار الفعلي في الأحوال الجوية ستكون يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت غانم إلى أن العاصفة الترابية الحالية صاحبتها سرعات رياح عالية، موضحةً أنها سجلت ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة بالمحافظات الداخلية، بينما وصلت إلى نحو 70 كيلومتراً في الساعة على سواحل البحر المتوسط.

وأكدت أن هذه الرياح الشديدة تسببت في اضطراب ملحوظ بجميع حركة الملاحة البحرية.

وتابعت أن نفس هذا المعدل المرتفع متوقع أن يستمر خلال يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تحسنًا تدريجيًا سيبدأ يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتراجع ارتفاع الأمواج ليتراوح بين مترين وثلاثة أمتار فقط.

وحذرت الدكتورة منار غانم من تداعيات هذه الأتربة والرمال المثارة على سلامة المرور، مؤكدةً أنها أدت إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وشددت على أن هذا يشكل خطورة عالية على حركة القيادة، خاصة على الطرق السريعة والرحلات البرية الطويلة بين المحافظات.

ونصحت بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة في الشوارع تجنباً لآثار الرياح الشديدة التي قد تعرض السلامة الشخصية للخطر.