رغم الالتزام بالحمية والتمارين الرياضية، يجد كثير من الأشخاص أنفسهم عالقين عند نفس الوزن، وكأن جسمهم يرفض التغيير، فما السبب وراء هذا الثبات المحبط؟ يشير خبراء التغذية إلى أن بعض العادات الصحية اليومية قد تكون خادعة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات للبروفيسور فرانكلين جوزيف، الخبير في عيادة الدكتور فرانك لإنقاص الوزن، أن العديد من العادات التي تسمى "صحية" قد تكون في الواقع تخرب جهودك في إنقاص الوزن .

ويقول: "غالبا ما ينجذب الناس إلى العادات الصحية الرائجة لأنها تعد بنتائج سريعة وتتوافق مع الرغبة في الإشباع الفوري".

الصيام المتقطع

تخطي الوجبات، رغم ارتباطه بالصيام المتقطع، قد ينجح مع البعض لكنه قد يؤدي لدى آخرين إلى الإفراط في الأكل وتباطؤ الحرق، البديل الأفضل هو الالتزام بوجبات متوازنة ومنتظمة.

المشروبات الغازية

رغم انتشار المشروبات الغازية الخالية من السكر كبديل للدايت، فإنها قد تؤثر سلبا على التحكم في الشهية، فالمحليات الصناعية مثل السكرالوز قد تدفع الجسم لطلب المزيد من الطعام، لأنها توهم الدماغ بتلقي السكر، كما ارتبط الإفراط فيها باضطرابات في صحة الأمعاء وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، والخيار الأفضل: شرب الماء أو شاي الأعشاب.

الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة "الصحية"

رغم تسويق بعض الوجبات الخفيفة على أنها صحية، مثل رقائق الخضار، فإنها غالبا تحتوي على سكر وملح وسعرات مرتفعة، هذا التصنيف المضلل يجعل الناس يستهلكونها بكميات أكبر دون انتباه، ما يؤدي إلى زيادة غير ملحوظة في السعرات اليومية.

الأفضل: هو الاعتماد على الفاكهة والخضراوات الطازجة أو كميات معتدلة من المكسرات غير المملحة .

لا تعتمد على الجري أو ركوب الدراجات"الكارديو وحده"

تمارين الكارديو مفيدة للقلب، لكن الإفراط فيها قد يزيد هرمون الكورتيزول ويخزن الدهون في البطن، دمج تمارين القوة يساعد على بناء العضلات وتسريع حرق السعرات.

الجلوتين وفقدان الوزن

فقدان الوزن عند اتباع نظام خال من الجلوتين غالبا بسبب تقليل الخبز والمعكرونة، لا الجلوتين نفسه، بعض المنتجات الخالية من الجلوتين تحتوي على سكر ودهون قد تزيد الوزن، بدون حساسية الجلوتين أو السيلياك، لا توجد فائدة صحية مثبتة لتجنبه.

