في كثير من الأحيان يربط الناس بين ارتفاع نسبة الصفراء في الدم وأمراض الكبد، إلا أن الحقيقة الطبية قد تكون مختلفة تماما، وهو ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مؤكدا أن بعض حالات ارتفاع الصفرة لا تعني بالضرورة وجود مشكلة في الكبد، بل قد تكون ناتجة عن أسباب شائعة وغير خطيرة.

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، استعرض "موافي" رسالة وردته من شاب يبلغ من العمر 21 عاما، قال فيها إن نتيجة تحليله أظهرت ارتفاع نسبة الصفرة إلى 1.9، رغم أن وظائف الكبد لديه سليمة، مشيرا إلى أن الطبيب أبلغه بوجود مشكلة في الدم دون توضيح طريقة العلاج.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، أن الجسم يحتوي على أنواع متعددة من الخلايا، غير أن كرات الدم الحمراء هي الوحيدة التي يتم تجديدها باستمرار، إذ لا يتجاوز عمرها 120 يوما، ثم تتحلل لينتج الجسم غيرها.

ولفت إلى أن هذه الكرات تلعب دورا حيويا في نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم كافة، ما يجعلها من العناصر الأساسية لاستمرار الحياة.

وأشار إلى أن تحلل كرات الدم الحمراء يؤدي إلى إنتاج مادة تسبب ظهور الصفرة في الدم، ويتولى الكبد تصفيتها والتخلص منها بشكل طبيعي، إلا أنه في بعض الحالات، قد تكون كمية هذه المادة كبيرة بدرجة تفوق قدرة الكبد على التعامل معها، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الصفراء بالتحاليل، رغم سلامة الكبد.

