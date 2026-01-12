إعلان

ابدأ يومك باليوسفي.. ماذا تفعل 3 ثمرات بجسمك؟

كتب : أسماء العمدة

10:00 م 12/01/2026

تعبيرية

يحرص الكثير من الأشخاص على بدء يومهم بكوب من القهوة أو الشاي، إلا أن إضافة فاكهة اليوسفي إلى وجبة الصباح قد تُحدث فرقًا واضحًا في صحة الجسم ونشاطه.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن اليوسفي من الفواكه الغنية بفيتامين C، الذي يؤدي دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى، لا سيما خلال فصول التقلبات الجوية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لبداية اليوم.

وتابع "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ثمرات اليوسفي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، فضلًا عن تحسين كفاءة الجهاز الهضمي طوال اليوم.

بين أن اليوسفي يساهم في تعويض الجسم بالسوائل بعد ساعات النوم، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، كما تمد السكريات الطبيعية فيه الجسم بطاقة سريعة دون التسبب في إرهاق أو ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.

وأشار إلى أن تساعد العناصر المعدنية، وعلى رأسها البوتاسيوم، إلى جانب مضادات الأكسدة، في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لدراسات غذائية حديثة.

وأكد أن فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي تسهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، ما ينعكس إيجابًا على صحة البشرة ونضارتها، ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن.

واختتم القيعي بالتأكيد على عدم الإفراط في تناول اليوسفي، خاصة لمن يعانون من حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، تفاديًا لحدوث تهيج بالمعدة.

