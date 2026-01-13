بنسبة 25%.. ترامب: فرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية.

قال الرئيس الأمريكي في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة".

وأكد دونالد ترامب في تدوينته، أن هذا القرار نهائي وملزم.

وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، إلا أنها تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.

واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط في في الأحداث الأخيرة في إيران.

وفي المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.