إعلان

بنسبة 25%.. ترامب: فرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران

كتب : مصراوي

01:34 ص 13/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية.

قال الرئيس الأمريكي في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة".

وأكد دونالد ترامب في تدوينته، أن هذا القرار نهائي وملزم.

وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، إلا أنها تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.

واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط في في الأحداث الأخيرة في إيران.

وفي المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران فرض رسوم جمركية ترامب رسوم ترامب الجمركية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| إطلاق منظومة التتبع الدوائي تجريبيًا ودلالات تصريحات الشرع
أخبار مصر

نشرة التوك شو| إطلاق منظومة التتبع الدوائي تجريبيًا ودلالات تصريحات الشرع
عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
أخبار مصر

عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
زووم

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تحذر من طقس بارد وتوضح موعد استقرار الأجواء
أخبار مصر

بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تحذر من طقس بارد وتوضح موعد استقرار الأجواء
مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد
أخبار مصر

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد