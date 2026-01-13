إعلان

أمريكا: مقتل 3 نزلاء وإصابة ضابط ونزلاء آخرين في شجار بأحد سجون جورجيا

كتب : مصراوي

12:55 ص 13/01/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أب)

قتل ثلاثة نزلاء وأصيب ضابط والعديد من النزلاء الآخرين عندما اندلع شجار أمس الأحد في أحد سجون ولاية جورجيا، حسبما أفادت الشرطة المحلية.


وقال قائد شرطة دافيسبورو، ليوندوس ديكسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشجار الذي بدأ بين النزلاء في سجن ولاية واشنطن أدى إلى مقتل ثلاثة نزلاء. وقال ديكسون إن أحد ضباط السجن أصيب وتم نقل 12 نزيلا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

ولم تنشر إدارة السجون في جورجيا أي بيانات عامة حول الحادث على موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد ظهر اليوم الاثنين ولم ترد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من وكالة أسوشيتد برس للحصول على معلومات.

ولم يتضح بعد سبب الشجار أو كيف قتل وأصيب النزلاء أو الضابط. وقال نائب الطبيب الشرعي في مقاطعة واشنطن، مارك هودجز، إن هناك ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحادث، لكن ليس لديه أي معلومات أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا إصابة ضابط ونزلاء شجار بأحد سجون جورجيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
أخبار العقارات

صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
رياضة عربية وعالمية

10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

من أصول مصرية.. تعيين دينا باول رئيسا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ميتا
أخبار و تقارير

من أصول مصرية.. تعيين دينا باول رئيسا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ميتا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد