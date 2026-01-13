أوضح الطبيب الروسي دينيس بروكوفييف أن تناول خل التفاح يوفر فوائد صحية مهمة للجسم والجهاز الهضمي، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالكمية وعدم الإفراط في استخدامه، وفقا لموقع "لينتا.رو".

قال بروكوفييف: "لخل التفاح خصائص صحية متعددة، فهو يساعد على خسارة الوزن، ويقوي جهاز المناعة، ويتميز بقدرة قوية مضادة للبكتيريا، إذ يقضي على الكثير من أنواع البكتيريا المسببة للأمراض التي تدخل الجسم عبر الطعام".

ملعقة طعام واحدة فقط

وأكد الطبيب أن الكمية المناسبة هي ملعقة طعام واحدة مع كل وجبة، ويفضل تخفيفها بالماء قبل الاستخدام، لأن الخل مادة حمضية تضر بالمعدة أو القناة الهضمية عند الإفراط فيه.

وأضاف: "الأشخاص المصابون بقرحة المعدة المزمنة، التهاب المعدة الحاد، أو أي تآكلات في الجهاز الهضمي يجب عليهم تجنب تناول خل التفاح".

وأشار "بروكوفييف" إلى أن خل التفاح يمكن استخدامه كمطهر للجروح الجلدية، عن طريق وضع كمية صغيرة على قطعة قطن لتعقيم مكان الإصابة.

كما نصح بتخفيف خل التفاح بالماء قبل إضافته للطعام، للحفاظ على مينا الأسنان وتقليل تأثيره الحمضي.

الفوائد الصحية لـ خل التفاح

أظهرت بعض الدراسات أن تناول خل التفاح بكميات معتدلة يمكن أن:

يساعد على خسارة الوزن.

يخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم.

يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء لدعم جهاز المناعة.

