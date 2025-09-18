إعلان

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة لصحة الجسم

10:00 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

مشروب القرفة

كنبت- نرمين ضيف الله:

القرفة ليست مجرد بهار يُستخدم في تحضير الأطعمة والحلويات، بل تعد من الأعشاب الطبية ذات الفوائد الصحية المذهلة. كوب من مشروب القرفة الدافئ يمكن أن يقدم دعماً كبيراً لصحة الجسم، وفقًا لموقع WebMDوHealthline.

1- تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر، ما يجعلها مشروبًا مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

2- تعزيز صحة القلب

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- دعم الهضم وتقليل الالتهابات

مشروب القرفة يساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يعمل على تقليل الالتهابات في الجسم.

4- تعزيز المناعة

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، تلعب القرفة دورًا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

