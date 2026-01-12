عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء

أكد الإعلامي عمرو أديب ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، موضحًا أن الوقت قد حان لمحاسبة وعزل أي وزير يقصر في مهامه رسميًا.

وطالب أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، نواب الشعب بممارسة صلاحياتهم الدستورية كاملة، وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، بل الانتقال لمرحلة المساءلة الحقيقية تحت قبة المجلس برلمانيًا.

أشار إلى أن الشارع ينتظر رؤية الوزراء أمام منصة المحاسبة، لتقديم إجابات واضحة حول الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، معقبًا: "آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء".

وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قوة البرلمان تكمن في قدرته على تقييم أداء الحكومة بشفافية، واتخاذ قرارات حاسمة تضمن تصحيح المسار الإداري والتنفيذي، مضيفًا: "لدينا رئيس ووكيلين للمجلس جداد، وأعضاء أول مرة يدخلوا المجلس، عايزين فكر جديد".

دعا النواب إلى صياغة تشريعات قوية تخدم المصلحة العامة، وتساهم في سد الثغرات التي تعيق جهود التنمية في مختلف القطاعات والمؤسسات.

وتطرق إلى أهمية إذاعة جلسات المحاسبة، لتعزيز ثقة الجمهور في العملية السياسية، وإبراز قدرة المؤسسات التشريعية على حماية حقوق الشعب.