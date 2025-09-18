أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت الممثلة الأمريكية كيت ماكينون مؤخرا عن إصابتها بحالة طبية غير مألوفة تُعرف باسم "اللسان الجغرافي".

وفقا لموقع "health"، إليك أعراض وأسباب اللسان الجغرافي، وطرق الوقاية:

ما هو اللسان الجغرافي؟

"اللسان الجغرافي"، أو ما يُعرف طبيا بـ"التهاب اللسان المهاجر الحميد"، اضطراب غير معد يظهر على سطح اللسان، حيث تفقد بعض مناطقه الحليمات، وهي نتوءات صغيرة تشبه الشعيرات، ما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء ناعمة، تُحاط بحواف بيضاء، فتمنح اللسان مظهرا يشبه الخرائط الجغرافية، وهو السبب في تسميته بهذا الاسم.

ورغم مظهره اللافت، فإن اللسان الجغرافي لا يشكل خطرا صحيا، ولا يرتبط بالإصابة بالسرطان، ويمكن أن يصيب الأشخاص في مختلف الأعمار، لكنه يُلاحظ بشكل أكبر لدى البالغين، وخاصة النساء.

أسباب اللسان الجغرافي

تتعدد العوامل التي تسهم في ظهور هذه الحالة، وتشمل:

العوامل الوراثية.

الأمراض المرتبطة، مثل الصدفية، والتهاب المفاصل التفاعلي، ونقص بعض الفيتامينات كفيتامين "ب" والحديد.

تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية، والتعرض للمواد المهيجة مثل الكحول والتبغ.

التغيرات الهرمونية والتوتر النفسي.

أعراض اللسان الجغرافي

في كثير من الحالات، يمر اللسان الجغرافي دون أن يلاحظه المصاب، ويُكتشف صدفة خلال فحوصات الأسنان أو الفحوص الطبية الدورية، لكن في بعض الحالات، تظهر الأعراض التالية:

إحساس بالحرق أو الوخز في اللسان، خاصة عند تناول الأطعمة الساخنة أو الحارة أو الحمضية.

تغير مواقع البقع على اللسان بمرور الوقت.

حساسية تجاه الأطعمة المالحة أو السكرية.

طرق علاج اللسان الجغرافي

لا يتطلب اللسان الجغرافي علاجا دائما، حيث تزول الأعراض من تلقاء نفسها في كثير من الأحيان، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات لتخفيف الأعراض، مثل:

تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الحارة.

الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد.

استخدام بعض العلاجات الموضعية عند اللزوم، مثل غسولات الفم المحتوية على الكورتيكوستيرويدات أو مضادات الهيستامين.

في بعض الحالات، تُستخدم مكملات غذائية إذا كان السبب مرتبطا بنقص في الفيتامينات

