أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يضرب مدن ومراكز كفر الشيخ- فيديو

كتب : مصراوي

01:43 ص 13/01/2026

مشهد من سقوط الأمطار

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى موجة من الطقس السئ بسقوط أمطار غزيرة مصاحبة بهبوب رياح شديدة، وموجة صقيع دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهتها واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد محافظ كفر الشيخ على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على مراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ولفت إلى المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأهابت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان خاصة فى المنحنيات حرصا على سلامتهم.

الطقس الطقس السيئ كفر الشيخ سقوط أمطار على كفر الشيخ

