علامات خفية في الأظافر قد تكشف إصابتك بمرض قاتل

الأظافر ليست مجرد انعكاس لجمال اليدين، بل تُعد مرآة لصحة الجسم الداخلية، وفي بعض الحالات، قد تحمل تغييرات بسيطة في شكلها أو لونها مؤشرات خطيرة على أمراض قد تهدد الحياة إذا لم تُكتشف مبكرًا.

خطوط داكنة أو سوداء

وبحسب ما ذكرته صحيفة،medicalxpress، ظهور خطوط طولية داكنة أو سوداء على الأظافر قد يكون إشارة مبكرة على الإصابة بسرطان الجلد من نوع الميلانوما، خاصة إذا ظهرت على ظفر واحد فقط أو صاحبها تغيّر في شكله.

تغير لون الأظافر

الأظافر التي تتحول إلى اللون الأصفر أو البني قد تدل على مشاكل في الكبد أو الرئة، بينما الزرقة تحت الأظافر قد تعني نقص الأكسجين في الدم المرتبط بأمراض القلب أو الرئة.

تقوس أو انحناء الأظافر

إذا أصبحت الأظافر سميكة ومقوسة للأعلى، فقد يشير ذلك إلى مشكلات مزمنة في القلب أو الرئة، مثل التليف الرئوي أو أمراض الشرايين.

ضعف وتكسر متكرر

الأظافر الهشة التي تتكسر بسهولة قد تكون إشارة على نقص المعادن مثل الحديد أو الزنك، وقد ترتبط أحيانًا بأمراض الغدة الدرقية.

متى تستشير الطبيب؟

رغم أن معظم مشاكل الأظافر قد تكون عابرة أو مرتبطة بسوء التغذية، إلا أن استمرار التغيرات أو ظهور علامات مفاجئة وغير معتادة يستدعي مراجعة الطبيب فورًا، خاصة إذا صاحبها أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو التعب الشديد.

