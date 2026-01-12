هناك العديد من الأشخاص تشعر بالبرد أكثر من غيرها، وغالبًا ما يتعامل البعض معه على أنه انخفاض درجات الحرارة، ولكن يمكن أن يكون الأمر أكثر خطورة.

ةبحسب موقع webmd، وmedicalnewstoday، إليك أسباب الشعور بالبرد أكثر من الآخرين.

خلل في الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية منظم طبيعي لحرارة الجسم، حيث تتحكم التمثيل الغذائي، لذا عند الإصابة بـ قصور الغدة الدرقية، يتباطأ هذا المعدل، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة والحرارة الداخلية، فيشعر المصاب ببرودة بشكل زائد عن المحيطين به.

نقص الفيتامينات والمعادن

تلعب بعض العناصر مثل فيتامين B12 والمغنيسيوم دوراً حيوياً في العمليات الحيوية المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ونقص هذه العناصر يعيق قدرة الجسم على توليد الحرارة بكفاءة، ما يزيد من الإحساس بالقشعريرة.

نقص الحديد وفقر الدم

يعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أبرز مسببات الحساسية المفرطة للبرد، وذلك لأن الحديد يعتبر المكون الأساسي لـ الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذا عند انخفاض مستوياته، تضعف كفاءة الدورة الدموية وتتراجع قدرة الجسم على تدفئة نفسه.

خلل في مستويات سكر الدم

السكر في الدم هو بمثابة وقود رئيسي للخلايا، لذا عندما تنخفض مستوياته في الدم، تفتقر الخلايا إلى الطاقة اللازمة لتوليد الحرارة، وهو ما يفسر شعور البعض ببرودة شديدة عند الجوع أو بعد فترات الصيام الطويلة.

ضعف الدورة الدموية

حدوث خلل في الأوعية الدموية أو ضعف كفاءة ضخ الدم إلى الأطراف، يتسبب في عدم وصول التروية الكافية، وبما أنها أبعد الأجزاء عن القلب، فإنها تتأثر سريعاً وتصبح باردة بشكل ملحوظ مقارنة ببقية الجسم.

انخفاض كتلة الجسم ونسبة الدهون

تعمل الدهون تحت الجلد كطبقة عازلة طبيعية تحبس الحرارة داخل الجسم لذا، فإن الأشخاص الذين يمتلكون نسبة دهون منخفضة أو يعانون من النحافة المفرطة يفتقدون لهذا الدرع الحراري، ما يجعلهم أكثر تأثراً بالانخفاض في درجات الحرارة.

متى يتوجب عليك استشارة الطبيب؟

في حالة أن الشعور بالبرد يصاحبه بعض الأعراض، وتشمل ما يلي:

1- الإرهاق المزمن والخمول.

2- فقدان الوزن غير المبرر.

3- تساقط الشعر و جفاف البشرة.

4- الشعور بضعف عام في العضلات.

