شارك السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في احتفالية مؤسسة حي على الوداد بذكرى الإسراء والمعراج.

وكان في استقبال نقيب السادة الأشراف، لدى وصوله الشيخ جابر بغدادي، واللواء تامر شمعة عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وثمّن نقيب السادة الأشراف، الجهود التي تقوم بها مؤسسة حي على الوداد في تنمية المجتمع وخدمة أبنائه، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.