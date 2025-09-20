"خلي بالك".. 5 عادات يومية تضعف ذاكرتك وتسرق تركيزك

كتبت- نرمين ضيف الله:

التركيز والذاكرة هما حجر الأساس في الأداء الذهني في العمل، الدراسة، وحتى الحياة اليومية، لكن الكثير منا يمارس عادات تبدو غير ضارة، وهي في الحقيقة تضعف هذه القدرات تدريجيا.

إذا شعرت بأنك تنسى أسماء أو تفاصيل بسرعة، أو لا تستطيع التذكر، ولا تنجز مهامك كما في السابق، فقد تكون بعض عاداتك اليومية هي السبب.

وفيما يلي 5 عادات شائعة تضعف التركيز أو الذاكرة، مع أسبابها وكيفية تجنبها، وفقا لموقع "The Times of India" و"Harvard Health".

قلة النوم أو النوم غير المنتظم

عندما لا تحصل على عدد كافٍ من ساعات النوم الجيد، أو تنامين في أوقات متفاوتة كل ليلة، الدماغ لا يحصل على وقت كافٍ للترميم والتثبيت المعرفي.

ذلك يعني أن ما تتعلمينه في النهار لا يُرسى جيداً في الذاكرة، بينما الدراسات تشير إلى أن الذين يحرمون أنفسهم من النوم، حتى لساعات بسيطة، يظهرون ضعفاً في التعلّم والذاكرة بعد ذلك.

تعدد المهام

محاولة إنجاز عدة مهام في وقت واحد تُقلل من قدرة الدماغ على التركيز التنقل المستمر بين المهام يقلل من جودة الأداء ويزيد مِن فرص النسيان، بينما التركيز لفترات قصيرة على مهمة واحدة يُسهم أكثر في ترسيخ المعلومات.

التوتر المزمن

التعرض للتوتر المستمر يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول، الذي إذا ظل مرتفعاً لفترات طويلة قد يضر الخلايا العصبية ويقلل القدرة على التعلم والتركيز، كذلك التوتر يُشتت ذهنك، ويُضعف القدرة على استرجاع الذكريات، بينما التغذية السيئة والأطعمة المعالجة بكثرة

كما أن الأطعمة الغنية بالسكر، الدهون المشبعة، الأطعمة المعالجة تعمل على إحداث التهابات بالجسم وقد تؤثر على التوصيل العصبي.

كذلك نقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين D أو فيتامينات مجموعة B يمكن أن يُضعف الأداء الدماغي.

الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة

الجلوس لفترات ممتدة، خصوصاً بدون نشاط بدني، يؤثر سلبا على الدورة الدموية التي تُغذي الدماغ عند ضعف التروية، يقل وصول الأكسجين والمغذّيات للخلايا، مما يضعف من قدراتها على التركيز والذاكرة.

