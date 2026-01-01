عام التوازن الجسدي والنفسي.. خريطة اللياقة والعافية في 2026

مع اقتراب عام 2026 وتزايد الإقبال على تبني أنماط حياة أكثر صحة، تتجه الأنظار إلى الاتجاهات الجديدة التي يُتوقع أن تعيد رسم ملامح عالم اللياقة والعافية، وتشير التوقعات إلى أن التحول نحو حقن إنقاص الوزن سيكون أحد العوامل المؤثرة في تغيير أولويات التمارين والعادات الصحية خلال العام الجديد.

لكن، وبدلًا من الاستمرار في موجة التمارين الشاقة والالتزام الصارم بالروتينات القاسية، تتوقع فيكتوريا ريبا، المدربة الصحية البارزة، حدوث تحوّل واضح نحو أساليب أكثر لطفًا وذكاءً وشمولية، تتماشى بسلاسة مع متطلبات الحياة اليومية وتدعم الاستمرارية على المدى الطويل.

«المنطقة الصفرية»

وبحسب ما نقلته صحيفة دايلي ميل، تقول ريبا إن عام 2026 سيُعرف بمفهوم «المنطقة الصفرية» في اللياقة البدنية، وهو نمط يعتمد على جلسات قصيرة ومنخفضة الشدة مثل تمارين التمدد، والبيلاتس، واليوغا العلاجية. وتؤكد أن هذه الأنشطة لن تكون مجرد إضافات جانبية، بل ستتحول إلى عنصر أساسي في الروتين اليومي للكثيرين.

ويعكس هذا التوجه تحولًا فلسفيًا من عقلية «لا نتيجة من دون ألم» إلى مفهوم الحركة المنتظمة والممكنة، باعتبارها السبيل لتحقيق صحة مستدامة. وتشمل «المنطقة الصفرية» تمارين وظيفية منخفضة الشدة تحافظ على معدل ضربات القلب دون 50% من الحد الأقصى، على عكس تمارين الكارديو المكثفة مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة، التي تدفع الجسم غالبًا إلى العمل قرب أقصى طاقته.

أوزمبيك وإعادة ترتيب الأولويات

ويعود هذا التحول جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد بأدوية إنقاص الوزن الهرمونية من فئة GLP-1، مثل أوزمبيك وويغوفي، والتي أسهمت في إعادة توجيه أهداف اللياقة نحو الحفاظ على الكتلة العضلية، خاصة أن فقدان العضلات يُعد من الآثار الشائعة المصاحبة لاستخدام هذه الأدوية.

المشي في الصدارة

كما يعكس هذا التوجه تحولًا ثقافيًا أوسع، حيث أُعيد تقديم المشي كتمرين منظم وفعّال، مدعومًا بأنماط شائعة مثل تمرين «12-3-30». ويعتمد هذا التمرين، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفضل لورين جيرالدو، على ضبط جهاز المشي على ميل 12%، وسرعة 3 أميال في الساعة، لمدة 30 دقيقة.

وفي السياق نفسه، يُتوقع أن تشهد الأجهزة الرياضية المنزلية متعددة الاستخدامات إقبالًا أكبر، متجاوزة اشتراكات النوادي الرياضية مرتفعة التكلفة.

تتبع النوم والعافية الذكية

ومن إضافة مكملات البروتين إلى قهوة الصباح، وصولًا إلى الخواتم الذكية التي تراقب مراحل النوم العميق، ترى ريبا أن مستقبل الصحة والعافية يتجه ليكون أكثر تخصيصًا وعملية، وأقل إرهاقًا للجسم والعقل.

وتختتم ريبا بالقول إن أهداف الناس آخذة في التغير، موضحة أن التركيز لم يعد منصبًا على حرق السعرات الحرارية فقط، بل أصبح يدور حول بناء عضلات قوية، وتحسين صحة التمثيل الغذائي، وتسريع عملية التعافي.

اقرأ أيضا:

مناظر خلابة.. أجمل منازل في عام 2025

قبل العام الجديد.. 5 خطوات مالية سهلة لتحقيق ثروة في 2026

16 صورة لـ أشهر 5 تورتات حول العالم

"بدل الشهادات".. مدرسة تكافئ الطلاب المتفوقين بجوائز غير متوقعة

"الميدالية سر جذب ما تريد".. خبيرة طاقة تكشف السبب