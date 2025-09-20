ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش على الإفطار؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

الإفطار هو الوجبة الأهم لبدء اليوم وتنشيط الجسم بالطاقة اللازمة، وإضافة مكونات بسيطة وصحية مثل الجبن القريش مع شرائح البصل الأخضر يمنح مزيجًا مغذيًا غنيًا بالفوائد الصحية.

الجمع بين البروتين الموجود في الجبن، والعناصر الغذائية والمركبات النباتية في البصل، يخلق توازنًا يُسهم في دعم الصحة بطرق متعددة، وفقًا لتقرير Cleveland Clinic.

1- تعزيز الشعور بالشبع

يعد الجبن القريش مصدرًا ممتازًا للبروتين، خصوصًا بروتين "الكازيين" بطيء الهضم، ما يمنح إحساسًا أطول بالشبع ويقلّل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية.

2- دعم المناعة ومكافحة الالتهابات

يحتوي الجبن القريش على معادن مهمة مثل الكالسيوم، تسهم في تقوية أنسجة الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية.

3- حماية العظام والأسنان

الكالسيوم الموجود في الجبن القريش ضروري للحفاظ على كثافة العظام ومنع الهشاشة مع التقدم في العمر، إلى جانب تعزيز صحة الأسنان.

4- تنظيم سكر الدم وتوفير طاقة مستقرة

يتميز الجبن القريش بانخفاض الكربوهيدرات وارتفاع البروتين، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم وتجنّب الارتفاع المفاجئ لمستوياته بعد الإفطار.

5- تحسين الهضم ودعم الأمعاء

مزيج البروتين والكالسيوم في الجبن القريش، مع الألياف والمركبات النباتية في البصل، يساعد على تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء البكتيريا النافعة، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية وحركة الأمعاء.

