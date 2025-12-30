التهاب البنكرياس من الحالات الصحية الخطيرة التي تُصيب هذا العضو الحيوي في الجسم، ويؤثر على وظائف الهضم وتنظيم السكر في الدم، وإذا تُرك دون علاج، يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ما هو التهاب البنكرياس؟

التهاب البنكرياس هو تورم يحدث في البنكرياس نتيجة استجابة الجهاز المناعي لإصابة هذا العضو الحيوي.

البنكرياس يقع في البطن بين المعدة والعمود الفقري، ويشارك في إنتاج إنزيمات الهضم مثل الأميليز، وهرمونات مهمة مثل الأنسولين.

عند التهاب البنكرياس، ينتج عن انسداد القناة البنكرياسية بحصى المرارة أو الإفراط في شرب الكحول، ما يعيق عمله الطبيعي، وفقا لموقع "clevelandclinic ".

أعراض التهاب البنكرياس

أعراض التهاب البنكرياس الحاد:

ألم شديد في البطن يمتد أحيانا إلى الظهر.

غثيان وقيء.

سرعة ضربات القلب.

تنفس سريع.

ارتفاع درجة الحرارة

أعراض التهاب البنكرياس المزمن:

عسر الهضم وألم بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود.

براز دهني يترك طبقة زيتية في المرحاض.

الشعور بالدوار نتيجة انخفاض ضغط الدم.

هذه الأعراض تشير إلى تدهور وظائف البنكرياس وتتطلب مراجعة طبية عاجلة.

أسباب التهاب البنكرياس الأكثر شيوعا

أهم عاملين مرتبطين بالتهاب البنكرياس يشكلان حوالي 80% من الحالات:

حصوات المرارة.

الإفراط في شرب الكحول.

أسباب أخرى أقل شيوعا:

العدوى الفيروسية.

أمراض المناعة الذاتية "التهاب البنكرياس المناعي الذاتي".

الطفرات الجينية "التهاب البنكرياس الوراثي".

مضاعفات التليف الكيسي.

ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

ارتفاع الكالسيوم في الدم.

انخفاض تدفق الدم.

إصابات رضية أو بعض الأدوية.

الأورام السرطانية.

كيفية علاج التهاب البنكرياس؟

يعتمد العلاج على نوع وشدة الالتهاب:

التهاب البنكرياس الحاد: يشفى تلقائيا في بعض الحالات، لكن غالبا يحتاج المصاب إلى مسكنات للألم ورعاية طبية مركزة.

التهاب البنكرياس المزمن: يحتاج إلى متابعة طويلة، وتعديلات غذائية وأدوية لتقليل الالتهاب ومضاعفاته.

من الضروري مراجعة الطبيب فور ظهور أي من أعراض التهاب البنكرياس لتجنب المضاعفات الخطيرة.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا



