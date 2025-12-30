أوضح الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة الروسي، أن قطرات الأنف التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية يمكن أن تعطل الوظيفة الطبيعية لهذه الأوعية، خاصة عند الاستخدام المتكرر.

ينظم الجسم انقباض الأوعية الدموية الأنفية من خلال إفراز الأدرينالين الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية ويصل إلى أنسجة القرينات الأنفية. لكن عند الاعتماد على قطرات تحتوي على

زيلوميتازولين أو أوكسي ميتازولين، يتوقف الجسم تدريجيا عن هذه الوظيفة الطبيعية ويصبح معتمدًا على المادة الموجودة في القطرات، وفقا لموقع "pravda".

كيف يحدث الإدمان؟

يوضح الطبيب: "تسبب هذه القطرات الإدمان بالفعل، لأنها تحل محل إفراز الأدرينالين الطبيعي في القرينات الأنفية السفلية. ومع الوقت، يدخل الشخص في حلقة مفرغة من الاعتماد على القطرات".

وتابع: "كلما زاد الاعتماد على القطرات، كلما أصبح الأنف أقل قدرة على الوظيفة الطبيعية للتنفس والتهوية الأنفية بدونها".

نصائح لتجنب الإدمان

استخدم قطرات الأنف فقط عند الضرورة القصوى، ولمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام، حتى مع احتقان شديد.

في حال حدوث الاعتماد، يجب التوقف عن القطرات تدريجيا بتقليل عدد مرات الاستخدام يوميا.

طرق علاج إدمان قطرات الأنف

إذا لم تنجح الطريقة السابقة، يُفضل استشارة طبيب مختص، الذي يصف:

- العلاج الطبيعي للغشاء المخاطي لتعزيز استعادة وظائف الأنف.

- الري بالشفط لإزالة المخاط والمواد المهيجة.

- التخثير بالموجات الراديوية للمساعدة في استعادة التنفس الأنفي الطبيعي.

- الهدف الرئيسي هو استعادة الوظيفة الطبيعية للأنف والتنفس بدون اعتماد على الأدوية.

