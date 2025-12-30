بعد وفاته اليوم.. من هو حمدي جمعة لاعب النادي الأهلي السابق؟

يمتلك حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مسيرة كبيرة في كرة القدم، جعلته أحد أهم وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما جعله صاحب شعبية كبيرة بين كافة الجماهير.

ومع ارتفاع شعبية حسام غالي بين الجماهير بمختلف انتمائتهم، باتت أخباره والمعلومات المتعلقة به وبحياته الشخصية والعائلية محط أنظار الكثير من الجماهير، وهو ما يظهر من خلال البحث المستمر عن المعلومات المتعلقة بعائلته وبالأخص زوجته وأبنائه.

أبرز المعلومات عن زوجة حسام غالي

زوجة حسام غالي تدعى لميس أبو الفتوح، واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في يونيو من عام 2007، خلال احتراف نجم المنتخب الوطني في الدوري الإنجليزي.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، كشفت أبو الفتوح، أن فترة الخطوبة بينهما لم تستمر طويلا، حيث تم إعلان الخطوبة في شهر فبراير، ثم أقيم حفل الزفاف في شهر يونيو.

وأشارت أبو الفتوح أنها كانت رافضة في البداية الزواج لأنها لا تزال في الجامعة، لكن والدة غالي اقترحت أن تستكمل دراستها في لندن، خلال احترافه في توتنهام الإنجليزي.

وزوجة غالي تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ولكنها تعمل في مجال الموضة، إذ تعمل كمصممة أزياء.

ولدى غالي طفلين من زوجته لميس أبو الفتوح، وهما: "محمود وسليم".

ولميس أبو الفتوح زوجة غالي، هى شقيقة زوجة نجم الأهلي الحالي محمد هاني.