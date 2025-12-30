أوضحت الدكتورة أوليسا فيشنيا، أخصائية الأمراض الجلدية الروسية أن الشامات جزءا طبيعيا من الجلد لدى كثير من الأشخاص، وغالبا ما تكون غير ضارة، إلا أن بعض التغيرات المفاجئة في لون الشامة أو شكلها أو ملمسها تشير إلى خطر صحي يستدعي الانتباه، وفقا لموقع "pravda".

وتابعت "تشمل علامات تحول الشامة إلى ورم خبيث تفاوت اللون وظهور بقع لونية مختلفة، من البني والأزرق إلى الفاتح، وحواف غير واضحة، وسطح خشن. وقد يصاحب ذلك نزيف، وتقشر، وحكة. عند ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة طبيب جلدية أو طبيب أورام جلدية دون تأخير."

علامات الشامة

من الأعراض الأخرى التي تستدعي الذهاب للطبيب المختص النزيف أو التقشر.

الحكة المستمرة.

تغير سريع في الشكل أو الحجم.

وفقا للدكتورة، هذه العلامات تشير إلى تحول الشامة إلى ورم خبيث، ويجب عدم تجاهلها.

الشامة وصحة الجسم

لا يكون التغير في الشامة مجرد مشكلة موضعية، بل يكون مؤشرا على مشكلات في وظائف الأعضاء الداخلية أو بداية عملية مرضية في الجسم، لذلك، لا يقتصر الاهتمام على فحص الشامة فقط، بل يشمل أيضا متابعة الصحة العامة، النظام الغذائي، ونمط الحياة.

التشخيص المبكر

تشير الطبيبة إلى أن التشخيص المبكر يؤدي دورا مهما في الوقاية من مضاعفات خطيرة، واستشارة طبيب جلدية أو طبيب أورام جلدية فور ظهور أي تغيرات تساعد على إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد أو استبعاد خطر الإصابة بالسرطان.

الوقاية والتشخيص المبكر هما خط الدفاع الأول لحماية صحة الجلد والجسم ككل.

