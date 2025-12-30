يعاني الكثير من الأشخاص من حكة الجلد أو نوبات الإكزيما دون إدراك أن السبب يمكن أن يكون عادات يومية بسيطة، ويحذر أطباء الجلد من أن بعض الممارسات الشائعة تضعف الحاجز الواقي للبشرة، ما يؤدي إلى الجفاف والاحمرار وزيادة الالتهاب، وفقا لموقع " Verywell Health".

الصابون والمنظفات المعطرة

استخدام الصابون القاسي والمنظفات الغنية بالعطور من أبرز مسببات تهيج الجلد، إذ تعمل هذه المنتجات على تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

كما أن الغسل المتكرر بمنتجات تحتوي على الكحول أو العطور يضعف الحاجز الجلدي، ما يسبب الجفاف والحكة والاحمرار.

الاستحمام بالماء الساخن

رغم الشعور بالراحة الذي يمنحه الماء الساخن، إن الإفراط في استخدامه يضر بصحة الجلد، نظرا لأن درجات الحرارة المرتفعة تزيل الدهون الطبيعية المسؤولة عن الاحتفاظ بالرطوبة، ما يزيد من احتمالات تهيج الإكزيما، خاصة خلال فصل الشتاء.

الملابس والأقمشة الصناعية

الأقمشة الصناعية والصوف الخشن تسبب احتكاكا مباشرا بالجلد، ما يؤدي إلى زيادة الحكة والالتهاب.

وينصح الخبراء باختيار الملابس القطنية الناعمة، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المصابين بإكزيما مزمنة.

التعرق والتوتر النفسي

لا ينعكس التوتر على الصحة النفسية فقط، بل يؤثر سلبا على صحة الجلد، التوتر والتعرق الزائد يحفزان نوبات الحكة والإكزيما، نتيجة تأثير هرمونات التوتر في الاستجابة الالتهابية للجسم.

التغيرات الجوية والهواء الجاف

يشكل الهواء الجاف، سواء بسبب الطقس البارد أو استخدام أجهزة التدفئة، عاملا رئيسيا في جفاف البشرة.

بعض الأطعمة والعطور

يلاحظ بعض الأشخاص تفاقم الحكة بعد تناول أطعمة معينة، مثل الأطعمة الحارة أو الغنية بالمواد الحافظة، كما أن استخدام العطور مباشرة على الجلد يؤدي إلى تهيج واضح، حتى لدى من لا يعانون من مشكلات جلدية مسبقة.

الإفراط في خدش الجلد

يؤدي الإفراط في خدش الجلد إلى تفاقم المشكلة، حيث يُضعف طبقته الخارجية، ما يسمح بدخول البكتيريا ويزيد الالتهاب والحكة، لتدخل البشرة في حلقة مفرغة من التهيج.

كيف تحمي بشرتك من الإكزيما؟

يوصي الخبراء باتباع خطوات بسيطة للحد من حكة الجلد ونوبات الإكزيما، أبرزها:

- استخدام منظفات خالية من العطور.

- تقليل مدة الاستحمام واستخدام الماء الفاتر.

- ترطيب الجلد بانتظام بعد الاستحمام.

- ارتداء ملابس قطنية مريحة.

- التحكم في التوتر والحصول على نوم كاف.

