5 أطعمة ومشروبات طبيعية تقلل من الصداع المستمر

يمكن أن يكون الصداع المتكرر أمرا مزعجا، لكن إدخال بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية إلى نظامك الغذائي يساعد في تخفيفه.

إليك، أبرز الأطعمة التي تساعد على تخفيف الصداع المستمر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتهدئ ألم الصداع.

المكسرات والبذور

أما المكسرات والبذور فهي مصدر ممتاز للمغنيسيوم الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتخفيف التوتر العصبي المرتبط بالصداع.

الزنجبيل

الزنجبيل مسكنا طبيعيا للألم ومضادا للالتهابات، ويُستخدم بشكل خاص لتخفيف الصداع النصفي المصحوب بالغثيان، يمكن أن يساعد على تخفيف كل من الألم وأعراض الغثيان المصاحبة له.

البطيخ

يسهم البطيخ في علاج الصداع الناتج عن الجفاف؛ لأنه يحتوي على أكثر من 90% من الماء، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الشاي الأخضر

أما الشاي الأخضر الممزوج بعشبة الليمون، مشروبا مضادا للالتهابات ويساعد على تقليل التورم والتهيج.

